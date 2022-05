Les 10 tweets les plus WTF d'Elon Musk

“Je défie Vladimir Poutine en combat singulier. L’enjeu est l’Ukraine”

Alors que la guerre en Ukraine a commencé le 24 février, le milliardaire Elon Musk et patron de Tesla, a publié ce tweet le 14 mars.

En mars 2020, alors que le Covid sévissait depuis déjà 2 mois aux Etats-Unis, le milliardaire a publié : “Cette panique autour du coronavirus est idiote. Vu la tendance actuelle, on sera sûrement proche de zéro nouveau cas aux Etats-Unis en avril”.

Depuis le début de la pandémie, le covid a provoqué la mort de plus de 900 000 personnes aux Etats-Unis.

Il veut coloniser Mars et relier nos cerveaux à des machines, voici le portrait d’Elon Musk, patron de Tesla.

Il a soutenu la candidature de Kanye West à la présidence pendant… trois jours

“Je me présente comme candidat à la présidence des Etats-Unis” tweetait en juillet 2020 le rappeur américain, Kanye West.

Le même jour, Elon Musk publie sur son compte Twitter : “Tu as tout mon soutien !”. Trois jours plus tard, l’homme d’affaires se ravise par un nouveau tweet : “On a peut-être plus de différences d’opinions que ce que je pensais”.

La puce cérébrale qui répare le cerveau, c’est le nouveau projet d’Elon Musk.

Quand il a trollé le sénateur américain Bernie Sanders

En novembre 2021, le sénateur américain Bernie Sanders tweetait “Nous devons exiger des ultra-riches qu’ils paient leur part. Point”.

Le lendemain, Elon Musk trollait l’homme politique par ce tweet : “J’oublie toujours que vous êtes encore en vie”.

Avec son projet Starlink, Elon Musk et SpaceX compte mettre en orbite 40 000 satellites. Voilà pourquoi cette pollution lumineuse dans le ciel inquiète les astronomes.