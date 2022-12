Les préservatifs deviennent gratuits pour les moins de 25 ans

Dès le 1er janvier 2023

Le président français, Emmanuel Macron, vient d'annoncer que les préservatifs seront finalement gratuits en pharmacie pour les mineurs en France, en plus des 18/25 ans. La mesure sera mise en application à partir du 1er janvier 2023. Cette annonce rattachée à la santé publique s’inscrit dans la lutte et la prévention des infections et maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH, qui peuvent toucher les jeunes hommes comme les jeunes femmes. Les personnes séropositives pourront désormais intégrer la police