Pap Ndiaye réagit au meurtre de l’enseignante à Saint-Jean-de-Luz

Une minute de silence jeudi 23 février à 15h





Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye s’est rendu à Saint-Jean-de-Luz après le meurtre d’une enseignante d’espagnol par un de ses élèves, âgé de 16 ans. Le drame s'est passé au sein de l'établissement lors d'un cours, au collège-lycée Saint-Thomas D'Aquin. Voici ce qu'il a déclaré : “C’est un jour triste pour l’Éducation nationale. C’est un jour triste bien sûr pour cet établissement. Et le temps de l’enquête va venir. Le temps des conclusions éventuelles viendra. Aujourd’hui, c’est le temps de l’émotion. C’est le temps de la solidarité. Nous sommes présents ici en compagnie des autorités, de Monsieur le Préfet, de Madame la Rectrice, des élus également. C’est l’ensemble de la nation finalement qui est présente ici, et qui témoigne de son affliction et de son émotion.” Une minute de silence sera observée jeudi 23 février à 15h dans les établissements scolaires français.

L'interview du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye