Depuis fin décembre, Montpellier est devenue la plus grande ville d'Europe, avec 500 000 habitants, à avoir mis en place la gratuité des transports pour tous ses habitants. Depuis, l’accès aux tramways et aux bus est gratuit à tous ceux qui habitent dans la ville. “Vous avez quatre lignes de tramway gratuites, 41 lignes de bus, toutes les lignes urbaines, mais aussi toutes les lignes de bus qui desservent les 31 communes de la métropole” précise Julie Frêche, VP déléguée aux transports de Montpellier, qui ajoute : “Vous êtes une famille de quatre personnes, Vous réalisez une économie de 1470 euros par an”.

“J'invite tous les maires à aller de l'avant pour dire : "Il faut faire la gratuité des transports"”





Les habitants de Montpellier ne sont pas les seuls en France à bénéficier de la gratuité des transports. Cela existe déjà dans une cinquantaine de villes comme Bourges, Dunkerque ou Cahors. Et la première, c'était Compiègne en 1975. “On l'a fait par étapes. On a d'abord commencé à faire la gratuité pour tous les habitants le week-end pour voir comment ça se passait. Ça a été une très bonne chose parce que ça a soutenu les commerçants du centre-ville. Puis, deuxième étape : la gratuité pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans. On a regardé si les finances tenaient. Et troisième étape : pour tous” décrit Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier.

“C'est une des mesures qui changent la vie. Elle fait faire des économies et dans un contexte d'inflation, ça fait du bien. Et puis ça nous permet aussi de prendre soin de la planète. Parce que le déplacement que les gens qui sont dans le tramway font n'émet pas de CO2 et donc il y a une alternative aux déplacements automobiles. Ce n'est pas “la” réponse, mais c'est une des réponses ambitieuses. Et moi, j'invite tous les maires à aller de l'avant pour dire : "Il faut faire la gratuité des transports"” affirme Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier.

“Il faut embarquer tout le monde dans le grand combat écologique”





Mettre en place cette mesure nécessite de le faire “d’abord avec sérieux” précise Michaël Delafosse. “Nous, à Montpellier, on a un dynamisme extraordinaire du point de vue de nos entreprises et donc on a une dynamique fiscale à travers le versement mobilité qui nous permet de financer la mesure de gratuité des transports. Et le coût de la gratuité, en année pleine, c'est autour de 30 millions d'euros, donc c'est un vrai choix. Et donc moi, je préfère financer cette mesure-là grâce à la dynamique fiscale que d'autres mesures, mesure qui profite à tous parce que c'est peut-être un des moyens de répondre aux défis de l'époque. Vous savez, des fois on dit : l'écologie est punitive, ce qui est très violent. Moi je dis : il faut embarquer tout le monde dans le grand combat écologique. La gratuité des transports, c'est un des leviers” conclut le maire PS de Montpellier.

