Rachel-Flore Pardo, avocate pénaliste et féministe

Avec son collectif @stopfisha, elle a été au cœur de la lutte contre les violences faites aux femmes. @rachelflore Pardo, avocate pénaliste et féministe, est l’une des créatrices, avec d’autres jeunes militantes, du collectif Stop Fisha, qui lutte notamment contre le cyberharcèlement et contre toutes les formes de violences faites aux femmes. En novembre 2022, à l’occasion des 5 ans de #MeToo et après avoir déjà écrit un premier texte dans le JDD, Rachel-Flore Pardo et sa collègue avocate au barreau de Paris Karen Noblinski ont réitéré leur appel à un droit à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte. "Cela ne changera pas tout, mais la création d’un véritable droit à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte est essentielle pour garantir aux victimes le respect de leurs droits, améliorer l’efficacité de la procédure pénale et renforcer la confiance dans notre système judiciaire", dit le texte.