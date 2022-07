Retour sur le parcours d’Elon Musk

“L’une des alternatives est de devenir une espèce qui vit sur plusieurs planètes”

"L'Histoire prévoit qu'il y ait un jour ou l'autre une fin du monde. L'une des alternatives est de devenir une espèce qui vit sur plusieurs planètes". C'est un inventeur charismatique et un milliardaire controversé. Il veut coloniser Mars, sauver l'humanité et relier nos cerveaux à des machines. Voici l'histoire d'Elon Musk. Né en 1971 à Pretoria en Afrique du Sud, d'un père ingénieur propriétaire d'une mine d'émeraude et d'une mère mannequin d'origine canadienne, il est victime de harcèlement scolaire quand il est enfant. A 12 ans, il crée Blastar, un jeu vidéo qu'il revendra pour 500 dollars. En 1992, il intègre l'université de Pennsylvanie et étudie l'économie et la physique. A 24 ans, avec 28 000 dollars investis par son père, il crée avec son frère Zip2, un outil pour aider les médias à passer du papier à internet. Quatre ans plus tard, les frères revendent leur société pour 307 millions de dollars.

En 1999, il lance X.com qui deviendra Paypal et qu'il revendra pour 1,5 milliard de dollars. A 31 ans, il lance SpaceX. Ses objectifs : être la première entreprise privée à envoyer des particuliers dans l'espace et s'installer sur Mars d'ici 2025. En 2004, préoccupé par la crise climatique, il investit dans Tesla Motors, une société de fabrication de voitures électriques. Trains ultra rapides avec l'Hyperloop, cerveaux connectés à des machines avec Neuralink… Il multiplie les inventions futuristes. A 46 ans, il officialise sa relation avec la chanteuse canadienne Grimes, qui s'est nouée sur Twitter grâce à un intérêt commun pour la théorie du Basilic de Roko sur la peur de l'intelligence artificielle. Le même jour, il annonce la naissance de leur premier enfant et 7e fils d'Elon Musk : X Æ A-12. En décembre 2021, naît leur second enfant Exa Dark Sideræl.