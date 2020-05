Tuto : bien mettre un masque (et les dangers si on le met mal)

Masque : les erreurs à ne pas faire

Les conseils de la Pre Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique.

« Le masque, ça peut être une fausse sécurité si on l’utilise mal. Ce n’est pas si simple que ça à l’usage, au quotidien », alerte la Pre Lila Bouadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique. Pour Brut, elle explique ce qu’il faut faire – et surtout ne pas faire – quand on porte un masque en période de Covid-19.

Surtout ne pas se tromper de sens

Les masques chirurgicaux sont des masques de soin tout simples. On peut aussi utiliser des masques en tissu, qui sont fabriqués de façon industrielle ou artisanale. Il y a une arête qui nous permet de l’ajuster sur le nez. Il y a un sens : est l’extérieur et l’intérieur. Le masque est plus foncé vers l’extérieur que vers l’intérieur. Et il y a un petit logo qui est là. On sait dans quel sens il faut le mettre. Ce qui est important, c’est que l’arête du haut soit vers le nez.

On prend ces élastiques, on les met derrière les oreilles. On va ajuster son masque. Ce qu’il faut, c’est bien le tirer. Le mieux est de l’ajuster avec ses deux doigts. On va plier l’arête au niveau du nez. Si on le fait autrement, on risque de créer un trou d’air ici.

Une fois qu’on l’a mis, ne plus jamais le toucher

Une fois qu’on l’a mis, il ne faut plus jamais le toucher. Quand on l’enlève, on l’enlève avec les petits élastiques. Parce que si vous voulez vous protéger des gouttelettes, elles vont arriver directement sur votre face externe. Cette zone-là est contaminée. Donc il ne faut jamais mettre la main sur son masque, en tout cas pas sur la face externe.

Ce que font les gens facilement, c’est de prendre leur masque. Et ça, c’est une catastrophe. Quand vous faites ça et qu’ensuite vous parlez à quelqu’un, vous allez vous toucher, etc. Vous allez enlever votre masque, mais le virus, lui, est resté.

Boire et manger : le challenge

Boire et manger, ce n’est pas très facile, parce qu’un masque, quand ça s’enlève, on le jette. On peut trouver des astuces. Il faut être assez pro, quand même. Il faut s’entraîner pour le remettre, parce que ce n’est pas très facile. Ce qui va être difficile pour les gens, c’est de manger. Ils ne vont pas avoir, comme on a dans les services, plein de masques.

Il ne fait surtout pas le mettre dans sa poche. Parce que vous aurez plein de virus dans la poche. Normalement, il ne faut plus le remettre. Mais ça ne va pas être possible, parce que sinon, vous aurez besoin d’un nombre considérable de masques dans une journée. C’est ce qui se passe dans les services hospitaliers qui, bien sûr, ont des masques. On peut espérer qu’en une journée, vous n’allez pas rencontrer beaucoup de malades, que vous allez garder vos distances.

Le changer dès qu’il s’humidifie

Ce masque vit 4 heures au maximum. Si vous avez parlé beaucoup, votre masque va devenir humide. Une fois qu’il est humide, il faut le changer, même si vous ne l’avez pas gardé 4 heures. Parce que la capacité d’arrêter le virus n’est plus bonne quand le masque est humide.

La seule façon de faire, c’est de se dire que je vais essayer de contaminer le moins possible mon masque et de rester à distance des gens. Parce que, au moins, si je fais une faute, si je me trompe, si je me touche le visage, peut-être que je n’ai pas trop de virus sur mon masque. Et si je me lave régulièrement les mains, on peut espérer ne pas se contaminer.