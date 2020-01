Le CES, lieux saint des innovations technologiques

Le CES, le plus grand salon de l’innovation

À Las Vegas, le CES 2020 vient d’ouvrir ses portes. Téléviseurs verticaux, sextoys connectés, fausse viande de porc… voici les inventions les plus remarquées.

Ce qui fait déjà couler beaucoup d’encre au CES 2020, qui vient d’ouvrir ses portes, c’est bien le téléviseur vertical. « Une étude récente a révélé que quatre vidéos sur dix diffusées sur un portable sont tournées en mode portrait. Mais les consommateurs n’étaient pas en mesure de regarder ce contenu vertical sur un téléviseur… Jusqu’à présent ! » a annoncé la marque dès le début du salon.

L’arrivée de la résolution 8K

La tendance de cette année, c’est d’ailleurs les écrans de télévision sous toutes leurs formes. On y retrouve notamment le plus grand écran de télé jamais conçu. Il s’appelle The Wall, il fait 7,4 mètres de diamètre, et il coûte 1,2 million d’euros.

Toujours au rayon télé, et alors que la résolution 4K, qui correspond à l’ultra haute définition se démocratise à peine, les constructeurs préparent déjà à l’arrivée des téléviseurs 8K. Une résolution quatre fois supérieure. Rien qu’au CES 2020, LG en a présenté 13 modèles différents. D’après Tim Alessi, directeur marketing LGUS, la 8K « commence à se développer pour deux raisons : les gens cherchent toujours plus de réalisme et d’immersion à domicile. Et lorsque vous associez ça au désir d’obtenir des écrans de plus en plus grand, c’est un match parfait. »

Du porc… sans porc

Le CES, qui existe depuis 1967, c’est la grande messe des innovations technologiques dans leur ensemble. Cette année, startups et grands groupes ont présenté des robots, des sextoys connectés, des vélos qui roulent dans l’eau, des voitures futuristes, et même le logo de la PS5 !

On y découvre toutes les tendances du futur, même ce qui sera dans nos assiettes dans les prochaines années. Comme du porc… sans porc. Impossible foods, une entreprise américaine qui vise à démocratiser à très grande échelle des produits végans reproduisant le goût et la texture de la viande, a fait sensation. Son ingrédient secret : l’hème. Cette molécule est présente dans la viande, mais aussi dans les plantes. Elle contribue à la texture, à l’odeur et à la cuisson d’un morceau de viande.