Laissé pour mort sur un terrain de foot pour sa couleur de peau : Kerfalla Sissoko témoigne

"Je suis au sol, en train de mourir, et l'arbitre me sort un carton rouge…" Poursuivi par des supporters et des joueurs, lynché après avoir reçu des insultes racistes, il a été laissé pour mort sur le terrain. Kerfalla Sissoko raconte cette journée du 6 mai 2018 qui a bouleversé sa vie. 👉 L'enquête "Des cris dans le stade" de Mohamed Bouhafsi sur le racisme dans le football est à voir ce soir à 21h05 sur France 5.