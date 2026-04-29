Les rôles de Julianne Moore

"J’ai adoré The Big Lebowski et pourtant, quand il est sorti, il a fait un flop total aux États-Unis. 10 ans après sa sortie, on a commencé à m’en parler et c’est devenu le phénomène que l’on connaît. On ne sait jamais quel impact un film aura sur les gens." Julianne Moore a tout joué, ou presque. L’actrice oscarisée, tout juste nommée ambassadrice de la Maison Messika, a construit, au fil des années, une filmographie aussi exigeante qu’éclectique. Notre journaliste Guillaume Macé l’a rencontrée à l’occasion du lancement de la nouvelle collection "Moderniste" de Valérie Messika, pour laquelle elle prête son visage. Ils ont discuté de ses choix de rôles, de son attirance pour les personnages complexes et de la manière dont chaque projet a redéfini son regard sur son métier.