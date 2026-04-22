Menaces, argent, cinéma : Regelegorila raconte tout !

L’interview d’Aymeric – Regelegorila est l’un des créateurs de contenu du moment. Avec ses critiques - parfois assassines, toujours franches - des films et séries qui font l’actualité, Riad s’est fait un nom sur les différents réseaux. Beaucoup regardent ses vidéos. Beaucoup s’en agacent. Mais discuter avec lui pendant près de 2 heures suffit à s’apercevoir qu’il est un passionné, sympathique, travailleur, qui publie sur YouTube depuis qu’il a 12-13 ans (il en a aujourd’hui 29). Cette longue conversation offrira l’occasion, je l’espère, à ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir. Et à ceux qui le connaissent déjà de mieux le cerner. Dites-moi ce que vous avez pensé de nos échanges et n’hésitez pas non plus à commenter les tops 5 des films dont nous parlons en fin de vidéo