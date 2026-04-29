Un jour avec Zoe Marchal

Elle est l’affiche de "La Poupée" de Sophie Beaulieu. Récemment, on l’a vue aussi dans "Les Lionnes", "Nouveaux Riches" ou encore "Coka Chicas". Elle, c’est Zoe Marchal, actrice aux nombreuses cordes à son arc, qui rêve de cinéma depuis son enfance. Un après-midi, elle a fait visiter son 11e arrondissement à Paris à notre journaliste Guillaume Macé.