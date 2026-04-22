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Cinéma

Les répliques cultes de Christian Clavier et Didier Bourdon

On a fait deviner des répliques de films cultes à Christian Clavier et Didier Bourdon. Notre journaliste Canelle les a rencontrés à l’occasion de la sortie de Cocorico 2, en salle actuellement.
Publié le
22
/
04
/
2026
À suivre
Menaces, argent, cinéma : Regelegorila raconte tout !
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