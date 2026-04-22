Les répliques cultes de Christian Clavier et Didier Bourdon
On a fait deviner des répliques de films cultes à Christian Clavier et Didier Bourdon. Notre journaliste Canelle les a rencontrés à l’occasion de la sortie de Cocorico 2, en salle actuellement.
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Les répliques cultes de Christian Clavier et Didier Bourdon
On a fait deviner des répliques de films cultes à Christian Clavier et Didier Bourdon. Notre journaliste Canelle les a rencontrés à l’occasion de la sortie de Cocorico 2, en salle actuellement.
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Violence faites aux femmes, renconstruction : on a rencontré Oulaya Amamra à l'occasion de la sortie du film "La Maison des femmes".