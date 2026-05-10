Pio Marmaï : ses nunchakus, son métier, La Vénus électrique, Pierre Salvadori…

L’interview d’Aymeric – Pio Marmaï est l’un des acteurs les plus sympathiques que j’ai pu interviewer. Drôle et généreux, il permet à cette conversation de près d’une heure d’être à la fois marrante et intéressante. En tout cas, je l’espère ! Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire :slightly_smiling_face: Dans "La Vénus électrique", la nouvelle comédie romantique de Pierre Salvadori, il joue aux côtés d’Anaïs Demoustier, Vimala Pons et Gilles Lellouche. Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes cette année. L’occasion pour moi de discuter avec Pio du tournage de ce film, de son métier d’acteur et de tout un tas d’autres choses, comme de son inattendue passion pour les nunchakus…