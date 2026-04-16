Au collège avec Pierre de Maere

"Ça forge tellement une vie, ces années collège, c'est dingue." À l'occasion de la sortie de son nouveau titre "Je pense à vous", notre reporter Clémentine Rouve a rencontré le chanteur Pierre de Maere à Bruxelles, la ville où il est né. De son collège au studio où il a enregistré son dernier album, elle a remonté avec lui le fil de son adolescence.