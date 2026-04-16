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Musique

Au collège avec Pierre de Maere

"Ça forge tellement une vie, ces années collège, c'est dingue." À l'occasion de la sortie de son nouveau titre "Je pense à vous", notre reporter Clémentine Rouve a rencontré le chanteur Pierre de Maere à Bruxelles, la ville où il est né. De son collège au studio où il a enregistré son dernier album, elle a remonté avec lui le fil de son adolescence.
Publié le
16
/
04
/
2026
À suivre
Dans les coulisses du clip "Balek" avec Aya Nakamura et Triangle des bermudes
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À suivre
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"Ça forge tellement une vie, ces années collège, c'est dingue." À l'occasion de la sortie de son nouveau titre "Je pense à vous", notre reporter Clémentine Rouve a rencontré le chanteur Pierre de Maere à Bruxelles, la ville où il est né. De son collège au studio où il a enregistré son dernier album, elle a remonté avec lui le fil de son adolescence.
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