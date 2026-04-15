Dans les coulisses du clip "Balek" avec Aya Nakamura et Triangle des bermudes

"Aya Nakamura va vous donner envie de passer le permis moto." Après le succès de leurs titres "Y a une meuf" ou encore "Charger", le trio Triangle des bermudes a sorti son premier album, intitulé "404", le 3 avril. Pour ce projet, les artistes ont notamment fait appel à Aya Nakamura, qui signe le featuring "Balek". On les a suivis dans les coulisses du tournage de leur clip.