Culture & Lifestyle
Musique

Dans les coulisses du clip "Balek" avec Aya Nakamura et Triangle des bermudes

"Aya Nakamura va vous donner envie de passer le permis moto." Après le succès de leurs titres "Y a une meuf" ou encore "Charger", le trio Triangle des bermudes a sorti son premier album, intitulé "404", le 3 avril. Pour ce projet, les artistes ont notamment fait appel à Aya Nakamura, qui signe le featuring "Balek". On les a suivis dans les coulisses du tournage de leur clip.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
À suivre
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
Culture & Lifestyle
Musique

Dans les coulisses du clip "Balek" avec Aya Nakamura et Triangle des bermudes

"Aya Nakamura va vous donner envie de passer le permis moto." Après le succès de leurs titres "Y a une meuf" ou encore "Charger", le trio Triangle des bermudes a sorti son premier album, intitulé "404", le 3 avril. Pour ce projet, les artistes ont notamment fait appel à Aya Nakamura, qui signe le featuring "Balek". On les a suivis dans les coulisses du tournage de leur clip.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
À suivre
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions

Sur le même sujet

sa-nouvelle-facon-de-travailler-sa-notoriete-ses-fans-plk-a-repondu-a-nos-questions
Sa nouvelle façon de travailler, sa notoriété, ses fans... PLK a répondu à nos questions
miki-faire-de-la-musique-dans-sa-chambre-en-2026
Miki : faire de la musique (dans sa chambre) en 2026
une-journee-avec-bro
Une journée avec BRÖ.
rencontre-avec-ades-the-planet
Rencontre avec ADÉS THE PLANET
les-coulisses-du-concert-de-tayc
Les coulisses du concert de Tayc.
l-anecdote-de-waxx-sur-la-mythique-chanson-show-must-go-on
L'anecdote de Waxx sur la mythique chanson "Show must go on"

Pour aller plus loin

No items found.