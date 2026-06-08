Culture & Lifestyle
Musique

En coulisse avec Aupinard à We Love Green

"J'avais dit que je venais à We Love Green avec mon chien, je suis venu avec mon chien." L'artiste bordelais Aupinard s'est produit pour la toute première fois au festival parisien We Love Green le 7 juin. En plus de son chien, Aupinard avait invité deux guests, Ino Casablanca et Bianca Costa. Il a profité de son show pour annoncer un concert au Zénith de Paris le 2 avril 2027.
Publié le
08
/
06
/
2026
À suivre
J’ai squatté la vie de Bilal Hassani (iconique)
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