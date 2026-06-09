En coulisse avec Bamby à We Love Green

"Ils attendent "Pas Jalouse", je sais, et je vais leur donner "Pas Jalouse." La chanteuse guyanaise Bamby s'est produite pour la première fois ce week-end au festival We Love Green. Sa nature timide, son public préféré, son dernier feat avec Kerchak... elle a répondu à nos questions avant de passer sur scène. Bamby se produira à l'Élysée Montmartre le 20 octobre.