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Musique

En coulisse avec Charlotte Cardin à We Love Green

"Ça a toujours été un objectif pour moi d’avoir une carrière bien établie en France." Après avoir été l’invitée d’Aya Nakamura au Stade de France et rempli l’Accor Arena, Charlotte Cardin s’est produite sur la grande scène de We Love Green le 7 juin. On l’a retrouvée avant son show pour discuter de son rapport au public français et de certains de ses titres, comme "Take Me Back" ou encore "Ensemble", un morceau qu’elle partage avec Aliocha Schneider, qui l’a d’ailleurs rejointe sur scène ce jour-là.
Publié le
09
/
06
/
2026
À suivre
En coulisse avec Aupinard à We Love Green
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"Ça a toujours été un objectif pour moi d’avoir une carrière bien établie en France." Après avoir été l’invitée d’Aya Nakamura au Stade de France et rempli l’Accor Arena, Charlotte Cardin s’est produite sur la grande scène de We Love Green le 7 juin. On l’a retrouvée avant son show pour discuter de son rapport au public français et de certains de ses titres, comme "Take Me Back" ou encore "Ensemble", un morceau qu’elle partage avec Aliocha Schneider, qui l’a d’ailleurs rejointe sur scène ce jour-là.
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