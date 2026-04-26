J’ai squatté la vie de Bilal Hassani (iconique)

Bonsoir Paris, c’est Canelle. "Sur Zone", c’est mon nouveau format pour Brut. : j’accompagne une personnalité sur un lieu qui marqué sa vie, sa carrière, son destin… Un lieu souvent rempli de souvenirs et d'anecdotes. Et dans cet épisode, je passe une journée folle avec Bilal Hassani dans la capitale, alors qu’il sort son nouveau single "Beaucoup". Dans ses bureaux, en terrasse avec ses meilleurs amis, dans un taxi, à la radio, en soirée… Il me fait découvrir son univers et me donne un aperçu de ce qu’est la vie de pop star. Ça finit en boîte, mais je ne veux pas tout vous spoiler. 👉 Le nouveau single de Bilal Hassani "Beaucoup" est disponible sur toutes les plateformes.