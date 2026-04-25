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Musique

Sofia est l'assistante manager de Naza

"C'est un contrat de 3 jours dont je me souviendrai toute ma vie, je pense." À 26 ans, Sofia a été choisie parmi 5000 candidats pour être l'assistante manager de @nazaofficiel pendant 3 jours. Notre journaliste @rmzlena l'a suivie lors de sa toute dernière journée de contrat, pour le concert de Naza, à l'Accor Arena, à Paris.
Publié le
25
/
04
/
2026
À suivre
Naza fait des dégâts avec nous sur une journée
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Naza fait des dégâts avec nous sur une journée
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Sofia est l'assistante manager de Naza

"C'est un contrat de 3 jours dont je me souviendrai toute ma vie, je pense." À 26 ans, Sofia a été choisie parmi 5000 candidats pour être l'assistante manager de @nazaofficiel pendant 3 jours. Notre journaliste @rmzlena l'a suivie lors de sa toute dernière journée de contrat, pour le concert de Naza, à l'Accor Arena, à Paris.
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