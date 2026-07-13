Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron… qu’ont-ils fait pour nous protéger ? Face aux canicules et aux incendies actuels, remontons le temps. La multiplication de ces risques étaient déjà annoncées dans les années 1990. Alors comment ont agi (ou non) nos dirigeants pendant tout ce temps ? On fait un bilan pour Lucas explique.