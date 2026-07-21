France
Justice & Faits divers

La Grande Histoire : “Cartel de Sinaloa : la terrible guerre de succession”

Pendant près de quarante ans, il avait échappé à la justice. Ismael “El Mayo” Zambada, l’un des fondateurs du cartel de Sinaloa, vient d’être condamné à la prison à vie aux États-Unis. Son arrestation rocambolesque, en 2024, a déclenché une guerre sanglante entre les héritiers du cartel. Beaucoup moins exposé qu’El Chapo, il était considéré comme le stratège du cartel et son principal intermédiaire auprès du pouvoir politique. Pour comprendre l’histoire de ce personnage aussi discret que puissant, retrouvez l’épisode de La Grande Histoire : “Cartel de Sinaloa : la terrible guerre de succession”, sur la chaîne YouTube de Brut.
Publié le
21
/
07
/
2026
À suivre
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
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Pendant près de quarante ans, il avait échappé à la justice. Ismael “El Mayo” Zambada, l’un des fondateurs du cartel de Sinaloa, vient d’être condamné à la prison à vie aux États-Unis. Son arrestation rocambolesque, en 2024, a déclenché une guerre sanglante entre les héritiers du cartel. Beaucoup moins exposé qu’El Chapo, il était considéré comme le stratège du cartel et son principal intermédiaire auprès du pouvoir politique. Pour comprendre l’histoire de ce personnage aussi discret que puissant, retrouvez l’épisode de La Grande Histoire : “Cartel de Sinaloa : la terrible guerre de succession”, sur la chaîne YouTube de Brut.
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