France
Justice & Faits divers

Chlordécone, le poison des Antilles

"C’est une petite victoire, mais ce n’est pas suffisant." Patricia Moutenda, secrétaire du Collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides (COAADEP), réagit à la loi votée le 2 juin par le parlement français. Cette loi reconnaît "la part de responsabilité de l’Etat" dans le dossier du Chlordécone, pesticide utilisé dans les bananeraies de 1972 à 1993 qui serait à l’origine de nombreux problèmes sanitaires et environnementaux aux Antilles. Le 22 juin, la cour d’appel de Paris se prononcera sur la réouverture ou non de l’enquête sur l’utilisation de ce pesticide et ses conséquences sur la population.
Publié le
11
/
06
/
2026
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