France
Justice & Faits divers

Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.

Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
Publié le
08
/
07
/
2026
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