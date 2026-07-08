Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
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Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
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Le procès contre le Myanmar, ex-Birmanie, accusé de génocide contre la minorité musulmane rohingya entre 2016 et 2017.