Au moins 11 personnes sont mortes dans un feu de forêt en Espagne.
Au moins 11 personnes sont mortes dans un feu de forêt en Espagne.
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Au moins 11 personnes sont mortes dans un feu de forêt en Espagne.
Au moins 11 personnes sont mortes dans un feu de forêt en Espagne.
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"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
900 serpents venimeux se sont échappés d'un élevage en Chine après les inondations provoquées par un typhon.