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Société

Uber Eats et Deliveroo suspendent les livraisons pendant les heures les plus chaudes.

Uber Eats et Deliveroo suspendent les livraisons pendant les heures les plus chaudes.
Publié le
10
/
07
/
2026
À suivre
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
À suivre
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
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Uber Eats et Deliveroo suspendent les livraisons pendant les heures les plus chaudes.

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Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
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