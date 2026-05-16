France
Société

BRUT. DEMAIN — Une cantine court circuit

"On est habitué à servir de la cantine industrielle dans les écoles.” BRUT. DEMAIN — Pourtant, chaque midi, la cantine de l’école de Causse-de-la-Selle propose des plats préparés à partir de produits locaux, récoltés par un maraîcher à quelques kilomètres et cuisinés le matin même. Un circuit court, qui se répète chaque jour. Brut. en a suivi les étapes.
Publié le
16
/
05
/
2026
À suivre
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
À suivre
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
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BRUT. DEMAIN — Une cantine court circuit

"On est habitué à servir de la cantine industrielle dans les écoles.” BRUT. DEMAIN — Pourtant, chaque midi, la cantine de l’école de Causse-de-la-Selle propose des plats préparés à partir de produits locaux, récoltés par un maraîcher à quelques kilomètres et cuisinés le matin même. Un circuit court, qui se répète chaque jour. Brut. en a suivi les étapes.
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16
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À suivre
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
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