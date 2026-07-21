On a volé en Rafale pour le 14-Juillet

"C'est pas un vol Air France !" Voler en Rafale, ça en fait rêver beaucoup... Notre reporter @clemrouve l'a fait. De l'essayage de l'équipement à la découverte du fameux siège éjectable, elle vous emmène dans les coulisses de ce tournage pas comme les autres. Et vous allez le voir, ça n'a pas été de tout repos.