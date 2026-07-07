Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas.
Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source (source sécuritaire syrienne à l’AFP)
/
/
Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas.
Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source (source sécuritaire syrienne à l’AFP)
/
/
Bryan Johnson, l'entrepreneur qui dépense des millions pour ralentir son vieillissement, annonce être atteint d'une maladie auto-immune incurable.
0 mois de prison, dont 18 avec sursis, requis contre le streameur Naruto après la mort de Jean Pormanove.