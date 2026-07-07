Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas.

Deux explosions ont été entendues près de l’hôtel où loge Emmanuel Macron à Damas. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source (source sécuritaire syrienne à l’AFP)