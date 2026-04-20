Marjeyoun, un village du Liban au cœur de la guerre

"On a décidé de ne jamais quitter nos maisons. On ne peut pas recommencer tout à zéro." Dans le sud du Liban, à 10 kilomètres de la frontière avec Israël, les habitants du village chrétien de Marjeyoun se sont habitués à vivre sous les bombardements et les vrombissements des avions israéliens. Malgré un cessez-le-feu annoncé ce jeudi 16 avril entre le Liban et Israël, Marjeyoun fait aujourd'hui encore partie de la zone occupée par l’armée israélienne. Quelques jours plus tôt, le 11 avril, la journaliste Zeina Kovacs s’y est rendue pour comprendre pourquoi, ici, la majorité des familles ont décidé de rester, de peur de ne jamais pouvoir revenir.