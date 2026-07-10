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Société

Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.

Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
Publié le
10
/
07
/
2026
À suivre
Au moins 11 personnes sont mortes dans un feu de forêt en Espagne.
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