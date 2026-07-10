Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
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Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
Quand Tom Holland a annoncé à Zendaya qu'elle avait décroché son rôle dans l'Odyssée.
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"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
900 serpents venimeux se sont échappés d'un élevage en Chine après les inondations provoquées par un typhon.