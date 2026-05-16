Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
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Un restaurant est inauguré à 12 heures puis fermé à 16 heures.
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