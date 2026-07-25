Sport
Cyclisme

On a rencontrés les parents de Paul Seixas à l'Alpe d'Huez

BRUT. SPORT — Pour Paul Seixas, c’est le premier Tour de France. Le coureur français de 19 ans est quatrième du classement général. On a croisé ses parents à l’Alpe d’Huez, venus soutenir leur fils sur la 19ème étape.
Publié le
25
/
07
/
2026
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