Quand Christopher Froome finissait en courant dans le mont Ventoux

En 2016, en pleine étape du Tour de France, Christopher Froome casse son vélo en percutant une moto dans la montée du mont Ventoux. Pour ne pas perdre de temps, le maillot jaune poursuit l'ascension en courant, sans vélo, au milieu des spectateurs, avant de finir sur un vélo de secours. Dix ans plus tard, il revient pour Brut. sur cette étape pas comme les autres.