Aamir Khan Reveals How Gauri Spratt Changed His Life and His View on Marriage
When asked how Aamir Khan changed his decision about not marrying again, he immediately answered, "Gauri". Watch as #AamirKhan descibes how he met his girlfriend Gauri Spratt.
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Aamir Khan Reveals How Gauri Spratt Changed His Life and His View on Marriage
When asked how Aamir Khan changed his decision about not marrying again, he immediately answered, "Gauri". Watch as #AamirKhan descibes how he met his girlfriend Gauri Spratt.
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