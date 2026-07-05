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Aamir Khan Reveals How Gauri Spratt Changed His Life and His View on Marriage

When asked how Aamir Khan changed his decision about not marrying again, he immediately answered, "Gauri". Watch as #AamirKhan descibes how he met his girlfriend Gauri Spratt.
Published on
05
/
07
/
2026
To be continued
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Brut tests Huma Qureshi's sign language knowledge
To be continued
Brut tests Huma Qureshi's sign language knowledge
Brut tests Huma Qureshi's sign language knowledge
Culture & Lifestyle
Movies

Aamir Khan Reveals How Gauri Spratt Changed His Life and His View on Marriage

When asked how Aamir Khan changed his decision about not marrying again, he immediately answered, "Gauri". Watch as #AamirKhan descibes how he met his girlfriend Gauri Spratt.
Publié le
05
/
07
/
2026
To be continued
Brut tests Huma Qureshi's sign language knowledge
À suivre
Brut tests Huma Qureshi's sign language knowledge

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