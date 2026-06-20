War, power and diplomacy: S. Jaishankar on the world's biggest challenges
External Affairs Minister, S. Jaishankar participated in the “Kultaranta Talks” 2026 in Finland, a high-level foreign policy and security dialogue hosted by Finnish President Alexander Stubb on 11 June 2026.
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War, power and diplomacy: S. Jaishankar on the world's biggest challenges
External Affairs Minister, S. Jaishankar participated in the “Kultaranta Talks” 2026 in Finland, a high-level foreign policy and security dialogue hosted by Finnish President Alexander Stubb on 11 June 2026.
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