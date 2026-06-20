India
Politics

War, power and diplomacy: S. Jaishankar on the world's biggest challenges

External Affairs Minister, S. Jaishankar participated in the “Kultaranta Talks” 2026 in Finland, a high-level foreign policy and security dialogue hosted by Finnish President Alexander Stubb on 11 June 2026.
Published on
20
/
06
/
2026
To be continued
When the G7 cameras kept rolling...
When the G7 cameras kept rolling...
To be continued
When the G7 cameras kept rolling...
When the G7 cameras kept rolling...
India
Politics

War, power and diplomacy: S. Jaishankar on the world's biggest challenges

External Affairs Minister, S. Jaishankar participated in the “Kultaranta Talks” 2026 in Finland, a high-level foreign policy and security dialogue hosted by Finnish President Alexander Stubb on 11 June 2026.
Publié le
20
/
06
/
2026
To be continued
When the G7 cameras kept rolling...
À suivre
When the G7 cameras kept rolling...

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