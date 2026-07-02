Five caretakers booked for assaulting and intimidating toddlers in Bengaluru daycare
A daycare operating inside Capgemini's Bengaluru campus was temporarily shut after videos showed toddlers aged 2-3 years being abused and intimidated into staying quiet, with five caregivers now booked by police.
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Five caretakers booked for assaulting and intimidating toddlers in Bengaluru daycare
A daycare operating inside Capgemini's Bengaluru campus was temporarily shut after videos showed toddlers aged 2-3 years being abused and intimidated into staying quiet, with five caregivers now booked by police.
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