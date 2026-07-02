India
Society

Five caretakers booked for assaulting and intimidating toddlers in Bengaluru daycare

A daycare operating inside Capgemini's Bengaluru campus was temporarily shut after videos showed toddlers aged 2-3 years being abused and intimidated into staying quiet, with five caregivers now booked by police.
Published on
02
/
07
/
2026
To be continued
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…
To be continued
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…
India
Society

Five caretakers booked for assaulting and intimidating toddlers in Bengaluru daycare

A daycare operating inside Capgemini's Bengaluru campus was temporarily shut after videos showed toddlers aged 2-3 years being abused and intimidated into staying quiet, with five caregivers now booked by police.
Publié le
02
/
07
/
2026
To be continued
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…
À suivre
“I am not a politician", Diljit Dosanjh on Cockroach Janta Party’s protest…

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