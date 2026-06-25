India
Society

Pune based businessman’s son murder

What was initially described as an accident soon unravelled into an alleged murder conspiracy for a Pune based businessman’s son, with police now naming his fiancee Siya Goyal as a prime suspect. This is a developing story with further updates awaited.
Published on
25
/
06
/
2026
To be continued
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
To be continued
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
India
Society

Pune based businessman’s son murder

What was initially described as an accident soon unravelled into an alleged murder conspiracy for a Pune based businessman’s son, with police now naming his fiancee Siya Goyal as a prime suspect. This is a developing story with further updates awaited.
Publié le
25
/
06
/
2026
To be continued
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
À suivre
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train

On the same topic

passenger-stabbed-during-dispute-inside-moving-mumbai-local-train
Passenger stabbed during dispute inside moving Mumbai local train
12-13-dead-in-qatar-gas-plant-explosion-are-indians
12/13 dead in Qatar gas plant explosion are Indians
mumbai-monsoon-brings-the-city-to-a-halt-again
Mumbai monsoon brings the city to a halt… again
police-personnel-suspended-for-assaulting-a-cancer-patient
Police personnel suspended for assaulting a cancer patient
zomato-delivery-scam-in-kolkata
Zomato delivery scam in Kolkata
god-was-kind-delhi-bjp-mla-s-daughter-devina-on-topping-cuet
God was kind: Delhi BJP MLA’s daughter Devina on topping CUET

To learn more

No items found.