Afrique du Sud : une fusillade fait douze morts près de Johannesburg
🇿🇦 En Afrique du Sud, douze personnes ont été tuées lors d’une fus1llade survenue aux alentours de 23h ce mardi dans le bidonville de Cleveland, non loin de Johannesburg. Voici ce que l'on sait.
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Afrique du Sud : une fusillade fait douze morts près de Johannesburg
🇿🇦 En Afrique du Sud, douze personnes ont été tuées lors d’une fus1llade survenue aux alentours de 23h ce mardi dans le bidonville de Cleveland, non loin de Johannesburg. Voici ce que l'on sait.
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