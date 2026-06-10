Afrique
Justice & Faits divers

Afrique du Sud : une fusillade fait douze morts près de Johannesburg

🇿🇦 En Afrique du Sud, douze personnes ont été tuées lors d’une fus1llade survenue aux alentours de 23h ce mardi dans le bidonville de Cleveland, non loin de Johannesburg. Voici ce que l'on sait.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
🇹🇬Togo : un activiste arrêté après avoir filmé des caniveaux.
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