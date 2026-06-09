Afrique
Justice & Faits divers

🇹🇬Togo : un activiste arrêté après avoir filmé des caniveaux.

🇹🇬 Arrêté en janvier 2025 pour "atteinte à la sûreté de l'État" après la publication d'un poème "incitant à la révolte" selon les autorités, l'activiste togolais Honoré Sitsopé Sokpor est de nouveau poursuivi depuis ce 4 mai pour "divulgation du bien de l'État". On te raconte.
Publié le
09
/
06
/
2026
À suivre
🇬🇭 Ghana : le Parlement adopte une nouvelle loi anti-LGBT+.
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