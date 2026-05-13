Afrique du Sud : le président Cyril Ramaphosa menacé par une procédure de destitution.

🇿🇦 En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment d’argent et de corruption, fait face à une nouvelle tentative de destitution après l’échec d’une première en 2022. Voici ce que l'on sait.