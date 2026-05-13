Afrique
Politique

Afrique du Sud : le président Cyril Ramaphosa menacé par une procédure de destitution.

🇿🇦 En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment d’argent et de corruption, fait face à une nouvelle tentative de destitution après l’échec d’une première en 2022. Voici ce que l'on sait.
Publié le
13
/
05
/
2026
À suivre
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
À suivre
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
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Afrique du Sud : le président Cyril Ramaphosa menacé par une procédure de destitution.

🇿🇦 En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment d’argent et de corruption, fait face à une nouvelle tentative de destitution après l’échec d’une première en 2022. Voici ce que l'on sait.
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À suivre
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
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