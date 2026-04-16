Alain-Claude Bilie-By-Nze interpellé pour une dette de 5 millions de CFA

🇬🇦 Au Gabon, Alain-Claude Bilie-By-Nze, ex-Premier ministre, a été interpellé le 15 avril à Libreville. Il est mis en cause pour une facture impayée remontant à 2008. Au micro de Brut., l'opposant avait évoqué des "possibilités d'être emprisonné". Notre journaliste Edou te résume la situation.