Afrique
Politique

Burkina Faso : le ministre de la Culture appelle les DJ à promouvoir la musique locale

🇧🇫 À l’approche de la Semaine nationale de la culture (SNC) au Burkina Faso, le ministre Gilbert Ouédraogo a exhorté les DJ à mettre en avant la musique locale. Après plus d’une heure passée dans un maquis, il a déploré qu’aucun titre d’artistes burkinabè n’ait été diffusé. Voici des images.
Publié le
14
/
04
/
2026
À suivre
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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Burkina Faso : le ministre de la Culture appelle les DJ à promouvoir la musique locale

🇧🇫 À l’approche de la Semaine nationale de la culture (SNC) au Burkina Faso, le ministre Gilbert Ouédraogo a exhorté les DJ à mettre en avant la musique locale. Après plus d’une heure passée dans un maquis, il a déploré qu’aucun titre d’artistes burkinabè n’ait été diffusé. Voici des images.
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À suivre
"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."
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