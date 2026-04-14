Burkina Faso : le ministre de la Culture appelle les DJ à promouvoir la musique locale

🇧🇫 À l’approche de la Semaine nationale de la culture (SNC) au Burkina Faso, le ministre Gilbert Ouédraogo a exhorté les DJ à mettre en avant la musique locale. Après plus d’une heure passée dans un maquis, il a déploré qu’aucun titre d’artistes burkinabè n’ait été diffusé. Voici des images.