Burkina Faso : une centaine d’ONG et d’associations dissoutes et interdites d’exercer.

🇧🇫 Au Burkina Faso, le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité a annoncé la dissolution d’une centaine d’associations. Les autorités évoquent le non-respect des dispositions légales en vigueur. On t’explique.