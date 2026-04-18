Afrique
Politique

Cameroun : la CRTV et CAMTEL se "disputent" suite à l’interruption du discours papal.

🇨🇲 Après une interruption du signal lors de la retransmission du discours du pape Léon XIV au palais de l’Unité, la télévision nationale et l’opérateur public des télécommunications se renvoient la responsabilité. On t’explique.
Publié le
18
/
04
/
2026
À suivre
Ghana : l'e-visa gratuit, mais toujours nécessaire pour les Africains.
Ghana : l'e-visa gratuit, mais toujours nécessaire pour les Africains.
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