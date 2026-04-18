Cameroun : la CRTV et CAMTEL se "disputent" suite à l’interruption du discours papal.

🇨🇲 Après une interruption du signal lors de la retransmission du discours du pape Léon XIV au palais de l’Unité, la télévision nationale et l’opérateur public des télécommunications se renvoient la responsabilité. On t’explique.