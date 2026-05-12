Emmanuel Macron : "Sur l'Afrique, j'ai gardé un cap constant..."

EXCLUSIF - "J'ai gardé un cap constant et j'ai trouvé des dirigeants africains qui ont tendu la main à ce cap. Les présidents Ruto,Tinubu, Ouattara, Diomaye Faye..." Lors du sommet #AfricaForward, qui se déroule depuis hier au Kenya, notre journaliste Marc Kouho s'est entretenu, dans les rues de Nairobi, avec le président français Emmanuel Macron. L'occasion de faire le point sur sa politique étrangère sur le continent mais aussi de parler des craintes des diasporas africaines vivant en France.