Afrique
Politique

Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.

🇧🇯 L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé a publié, le 8 mai, une liste de 12 produits cosmétiques interdits dans le pays pour des "raisons de santé publique". Voici ce que l’on sait.
Publié le
11
/
05
/
2026
À suivre
Le président Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali.
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À suivre
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