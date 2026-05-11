Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.
🇧🇯 L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé a publié, le 8 mai, une liste de 12 produits cosmétiques interdits dans le pays pour des "raisons de santé publique". Voici ce que l’on sait.
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Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.
🇧🇯 L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé a publié, le 8 mai, une liste de 12 produits cosmétiques interdits dans le pays pour des "raisons de santé publique". Voici ce que l’on sait.
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