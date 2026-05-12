Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.

🇰🇪 "Où sont IB, Goïta et Tiani ?" Alors que Nairobi accueille le sommet #AfricaForward, co-présidé par le Kenya et la France, une manifestation dénonçant un "néocolonialisme français" a été sévèrement dispersée par les forces de l’ordre ce matin. Sur place, notre journaliste Sarah fait le point.