Afrique
Politique

Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.

🇰🇪 "Où sont IB, Goïta et Tiani ?" Alors que Nairobi accueille le sommet #AfricaForward, co-présidé par le Kenya et la France, une manifestation dénonçant un "néocolonialisme français" a été sévèrement dispersée par les forces de l’ordre ce matin. Sur place, notre journaliste Sarah fait le point.
Publié le
12
/
05
/
2026
À suivre
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
À suivre
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
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Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.

🇰🇪 "Où sont IB, Goïta et Tiani ?" Alors que Nairobi accueille le sommet #AfricaForward, co-présidé par le Kenya et la France, une manifestation dénonçant un "néocolonialisme français" a été sévèrement dispersée par les forces de l’ordre ce matin. Sur place, notre journaliste Sarah fait le point.
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/
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"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
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