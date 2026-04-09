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Politique

Kwibuka 32 : Le discours de Paul Kagame sur le génocide rwandais

🇷🇼 Lors de la commémoration du 32ᵉ anniversaire du génocide rwandais (Kwibuka 32) le 7 avril 2026, le président Paul Kagame a pris la parole. Voici ses propos.
Publié le
09
/
04
/
2026
À suivre
Patrice Motsepe en visite au Sénégal.
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